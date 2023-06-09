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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В КНИИСЭ уже изучают причины разрушения плотины Каховской ГЭС - Александр Рувин

Киев • УНН

 • 389791 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз уже изучают возможные причины разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом в эфире телеканала “Эспрессо” сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, передает УНН. Сейчас эксперты института находятся на этапе сбора соответствующих доказательств: различных материалов, видео и фото.

В КНИИСЭ уже изучают причины разрушения плотины Каховской ГЭС - Александр Рувин

Цитата

“В настоящее время мы изучаем все проекты, по которым строилась Каховская ГЭС. Также нашими специалистами изучаются все возможные причины по разрушению в частности, и взрывы, минирование, попадание другого оружия – ракетного, артиллерийского, или умышленный вывод ГЭС из эксплуатации и создание этого экологического бедствия, которое в настоящее время произошло”, - сообщил Александр Рувин.

Для того чтобы детально разобраться в причинах разрушения, специалисты института уже находятся неподалеку от зоны разрушения Каховской ГЭС.

“Наши специалисты находятся недалеко от этой зоны, нами проводятся соответствующие экспертные действия, не везде мы можем попасть, но мы изучаем все, что может нам предоставить возможность объективно и обоснованно осуществить анализ вещественных доказательств и подготовить обоснованную базу для органов досудебного расследования и осуществления обвинений тех действий, которые были сделаны”, - подчеркнул он.

Александр Рувин подчеркнул - экспертные заключения Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз принимаются всеми правоохранительными органами Европы и мира.

“Вы можете аналогию провести – это Boeing-777, выполнявший рейс, МН 17 – малайзийские авиалинии, это Boeing 737 рейс 752, который был сбит в Тегеране, ну и другие случаи. Наши экспертные заключения принимаются всеми правоохранительными органами и судами европейских стран, в частности Международным уголовным судом, с которым мы сейчас плодотворно сотрудничаем для подготовки доказательной базы преступлений, которые создаются вооруженными силами россии”, - резюмировал он.

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Ранее

6 июня Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

Как отметил советник Генпрокурора Украины Максим Попов, обращение Украины в Международный уголовный суд дает зеленый свет Офису прокурора МУС для проведения объективного расследования со своей стороны.

Украинские Национальные Новости

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