У КМУ не знають, кому та скільки дозволів на імпорт спирту планують видати: пояснити уповноважили Милованова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет міністрів України уповноважив Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства роз'яснити процедуру видачі спецдозволів на імпорт спирту, що передбачено ЗУ про демонополізацію та продаж активів ДП “Укрспирт”, передає УНН.
Йдеться, зокрема, про ЗУ №2300, який днями підписав Президент України Володимир Зеленський. Документ містить низку суперечливих норм, одна з яких — надання права держпідприємствам, яких на це спецдозволом уповноважить КМУ, імпортувати в Україну спирт.
Критерії видачі таких спецдозволів та їх ймовірна кількість у законі не прописані, тож УНН скерував інформаційний запит до КМУ. Зокрема, журналіста редакції цікавило, чи існують кількісні обмеження щодо спецдозволів, а головне яким вимогам повинні відповідати ці обрані підприємства, що отримають право імпорту спирту.
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Однак у Кабміні інформацію не надали, поінформували, що скерували запит редакції до Мінекономіки. Мовляв, секретаріат Кабміну не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка "може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб".
Тож, редакція УНН чекає на роз'яснення щодо запитуваного від Мінекономіки.
Зауважимо, що прикінцеві положення закону №2300 містять чіткі доручення саме Кабінету міністрів України, зокрема, “підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України Програму реформування та розвитку спиртової галузі”.
Як писав УНН, за прогнозами експертів, лібералізація виробництва спирту поставить хрест на його якості.