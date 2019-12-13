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В КМУ не знают, кому и сколько разрешений на импорт спирта планируют выдать: объяснить уполномочили Милованова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уполномочил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разъяснить процедуру выдачи специальных разрешений на импорт спирта, что предусмотрено ЗУ о демонополизации и продажи активов ГП "Укрспирт", передает УНН.

Речь идет о ЗУ №2300, который на днях подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Документ содержит ряд противоречивых норм, одна из которых - предоставление права госпредприятиям, которых на это спецразрешением уполномочит КМУ, импортировать в Украину спирт.

Критерии выдачи таких спецразрешений и их вероятное количество в законе не прописаны, поэтому УНН направил информационный запрос в КМУ. В частности, журналиста редакции интересовало, существуют ли количественные ограничения по спецразрешениям, а главное каким требованиям должны соответствовать эти избранные предприятия, которые получат право импорта спирта.

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Однако в Кабмине информацию не предоставили, сообщили, что направили запрос редакции в Минэкономики. Мол, секретариат Кабмина не является распорядителем информации по запросам относительно информации других государственных органов Украины, а также по информации, которая "может быть получена путем обобщения, аналитической обработки данных или требует создания другим способом".

Поэтому, редакция УНН ждет разъяснения по запрашиваемому от Минэкономики.

Отметим, что заключительные положения закона №2300 содержат четкие поручения именно Кабинета министров Украины, в частности "подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины Программу реформирования и развития спиртовой отрасли".

Как писал УНН, по прогнозам экспертов, либерализация производства спирта поставит крест на его качестве.

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