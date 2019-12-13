Лібералізація виробництва спирту поставить хрест на його якості — економіст

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна не змогла дати ради тому спирту, який вироблявся державою та під контролем держави. Зараз же, коли його будуть виробляти приватні компанії, і лівого спирту стане в рази більше, про якість можна забути. Таку думку у коментарі УНН озвучив економічний експерт Олександр Охріменко.