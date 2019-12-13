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Лібералізація виробництва спирту поставить хрест на його якості — економіст

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна не змогла дати ради тому спирту, який вироблявся державою та під контролем держави. Зараз же, коли його будуть виробляти приватні компанії, і лівого спирту стане в рази більше, про якість можна забути. Таку думку у коментарі УНН озвучив економічний експерт Олександр Охріменко.

“Так багато буде лівого спирту, тим паче ще й із цим дозволом на імпорт... Його, звичайно, ніхто контролювати не буде. Ми ради із цим спиртом, який є сьогодні в Україні, і який виробляють державні заводи, ради дати не можемо...”, — сказав він.

Експерт додав, що відповідальність за контроль якості спирту лягає на Держпродспоживслужбу, проте ефективність її роботи сьогодні викликає питання.

“Тому, якщо контролери будуть працювати так, як працюють сьогодні, то спирт будуть виробляти безконтрольно, якість алкоголю — впаде, і постраждає у кінцевому випадку споживач”, — зауважив Охріменко.

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А питання якості імпортованого спирту — це вже сфера відповідальності правоохоронних органів, каже колега Охріменко, економіст Віктор Борщевській.

“Знаєте, не так страшна та норма про дозвіл на імпорт спирту, як питання відсутності контролю. Побачимо, як із цим завданням справляться правоохоронці...”, — сказав він.

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2300, який дозволяє виробляти спирт будь-кому. Таке право отримують приватні компанії, хоча жодних критеріїв до їх роботи, аби отримати таку ліцензію на виробництво поки не передбачено.

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