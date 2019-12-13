Либерализация производства спирта поставит крест на его качестве - экономист

“Так много будет левого спирта, тем более еще и с этим разрешением на импорт... Его, конечно, никто контролировать не будет. Мы порядок и с этим спиртом, который есть сегодня в Украине, и который производят государственные заводы, организовать не можем...”, — сказал он.

Эксперт добавил, что ответственность за контроль качества спирта ложится на Госспродпотребслужбу, однако эффективность ее работы сегодня вызывает вопрос.

“Поэтому, если контролеры будут работать так, как работают сегодня, то спирт будут производить бесконтрольно, качество алкоголя — упадет, и пострадает в конечном потребитель”, — отметил Охрименко.

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А вопрос качества импортируемого спирта — это уже сфера ответственности правоохранительных органов, говорит коллега Охрименко, экономист Виктор Борщевский.

“Знаете, не так страшна и норма о разрешении на импорт спирта, как вопрос отсутствия контроля. Посмотрим, как с этой задачей справятся правоохранители...”, — сказал он.

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2300, который позволяет производить спирт любому. Такое право получают частные компании, хотя никаких критериев к их работе, чтобы получить такую лицензию на производство пока не предусмотрено.