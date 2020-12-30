У КМДА нагадали, як працюватиме транспорт у Києві у новорічну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року, наземний громадський транспорт та метро працюватимуть на дві години довше. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“У новорічну ніч, із 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року, роботу громадського транспорту подовжать на 2 години. Рух наземного громадського транспорту, який проходить біля станцій метрополітену, буде узгоджено з розкладом проходження останніх поїздів метро. Столичний фунікулер працюватиме цілодобово... У новорічну ніч столичне метро також працюватиме на 2 години довше. Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. Із центру міста — близько 2:15”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що додаткові години роботи, що додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформах у метро.
Повідомляється, що на станції “Золоті ворота” 31 грудня, 1 і 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. У цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, на станціях “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”, “Майдан Незалежності” 31 грудня, 1 і 7 січня можливе обмеження входу для уникнення тисняви на платформах.
Зазначається, що також згідно із розпорядженням КМДА № 1860 цілодобово працюватиме столичний фунікулер — у новорічну ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021-го.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що у новорічну ніч роботу столичного метро продовжать.
Також нагадаємо, у Києві з 19 грудня працює великий різдвяний новорічний маршрут, він має протяжність 8 кілометрів.