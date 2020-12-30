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В КГГА напомнили, как будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь

Киев • УНН

 • 17642 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, наземный общественный транспорт и метро будут работать на 2 часа дольше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В КГГА напомнили, как будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь

“В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, работу общественного транспорта продлят на 2 часа. Движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием прохождения последних поездов метро. Столичный фуникулер будет работать круглосуточно... В новогоднюю ночь столичное метро также будет работать на 2 часа дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города — около 2:15”, — говорится в сообщении.

Указано, что дополнительные часы работы, которые прилагаются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформах в метро.

Сообщается, что на станции “Золотые ворота” 31 декабря, 1 и 7 января возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы все желающие могли добраться к елке на Софийской площади. В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем избежание давки на платформе. Кроме того, на станциях “Крещатик”, “Контрактовая площадь”, “Почтовая площадь”, “Майдан Незалежности” 31 декабря, 1 и 7 января возможно ограничение входа во избежание давки на платформах.

Отмечается, что также согласно распоряжению КГГА № 1860 круглосуточно будет работать столичный фуникулер — в новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021-го.

Напомним, сообщал УНН, что в новогоднюю ночь работу столичного метро продолжат.

Также напомним, в Киеве с 19 декабря работает большой рождественский новогодний маршрут, он имеет протяженность 8 километров.

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