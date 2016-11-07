У Київському військовому ліцеї імені І.Богуна сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вчора у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна сталося пожежа внаслідок короткого замикання у принтері. Про це у коментарі УНН повідомили представники прес-служби ДСНС України у місті Києві.
"Було займання, коротке замикання в принтері. Наші (представники ДСНС – ред.) приїхали, але вже ліквідовували (вогонь – ред.) порошковими вогнегасниками", - повідомили у прес-службі.
Представник ДСНС у місті Києві також додала, що не думає, що ліцей зазнав сильного пошкодження.
Як повідомляв УНН, на Київщині рятувальники ліквідували загорання Свято-Покровської Української православної церкви Московського патріархату, яка була збудована у 1494 році.