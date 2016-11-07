В Киевском военном лицее имени И.Богуна произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вчера в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна произошел пожар в результате короткого замыкания в принтере. Об этом в комментарии УНН сообщили представители пресс-службы ГосЧС Украины в городе Киеве.
"Было возгорание, короткое замыкание в принтере. Наши (представители ГосЧС - ред.) приехали, но уже ликвидировали (огонь - ред.) порошковыми огнетушителями", - сообщили в пресс-службе.
Представитель ГосЧС в Киеве также добавила, что не думает, что лицей получил сильного повреждения.
Как сообщал УНН, на Киевщине спасатели ликвидировали возгорание Свято-Покровской Украинской православной церкви Московского патриархата, которая была построена в 1494 году .