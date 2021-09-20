У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень госпіталізували понад 470 осіб

Деталі

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 43,8%. Наразі показник захворюваності становить 421,2.

Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання захворюваності на 52,2%, яке сталося серед дорослого та дитячого населення. Дітей захворіло — 6979 (зростання на 63,8%), дорослих — 5497 осіб (зростання на 39,1%).

Серед хворих діти становлять 55,9%, а на попередньому тижні — 52,3%. Із них 51,2% — діти шкільного віку. Водночас серед школярів захворюваність зросла удвічі — зареєстровано 3575 випадків.

До медичних закладів упродовж 37-го тижня госпіталізовано 475 осіб, серед госпіталізованих — 180 дітей.

Нагадаємо

У столиці протягом минулої доби виявили 183 хворих на коронавірус. Четверо людей померли.