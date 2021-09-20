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У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень госпіталізували понад 470 осіб

У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень госпіталізували понад 470 осіб

Київ • УНН

 • 21345 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. У столиці протягом 37-го тижня 2021 року зареєстрували 12 467 хворих на грип та ГРВІ. До медичних закладів госпіталізували 475 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 43,8%. Наразі показник захворюваності становить 421,2.

Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання захворюваності на 52,2%, яке сталося серед дорослого та дитячого населення. Дітей захворіло — 6979 (зростання на 63,8%), дорослих — 5497 осіб (зростання на 39,1%).

Серед хворих діти становлять 55,9%, а на попередньому тижні — 52,3%. Із них 51,2% — діти шкільного віку. Водночас серед школярів захворюваність зросла удвічі — зареєстровано 3575 випадків.

До медичних закладів упродовж 37-го тижня госпіталізовано 475 осіб, серед госпіталізованих — 180 дітей.

Нагадаємо

У столиці протягом минулої доби виявили 183 хворих на коронавірус. Четверо людей померли.

Українські Національні Новини

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