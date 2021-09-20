В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю госпитализировали более 470 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В столице в течение 37-й недели 2021 года зарегистрировали 12 467 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения госпитализировали 475 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 43,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 421,2.
Всего в столице по сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост заболеваемости на 52,2%, который произошел среди взрослого и детского населения. Детей заболело — 6979 (рост на 63,8%), взрослых — 5497 человек (рост на 39,1%).
Среди заболевших дети составляют 55,9%, а на предыдущей неделе — 52,3%. Из них 51,2% — дети школьного возраста. В то же время среди школьников заболеваемость выросла вдвое — зарегистрировано 3575 случаев.
В медицинские учреждения в течение 37-й недели госпитализировано 475 человек, среди госпитализированных — 180 детей.
Напомним
В столице за прошедшие сутки обнаружили 183 больных коронавирусом. Четыре человека умерли.