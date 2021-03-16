У Києві жінка вистрибнула з вікна лікарні для хворих на COVID-19

Цитата

На запитання чи жінка вистрибнула з шостого поверху міської клінічної лікарні № 4, в пресслужбі відповіли: “Так, о 7 ранку жінка вистрибнула з вікна лікарні. Вона померла”.

Також в поліції додали, що жінка була пацієнткою лікарні.

Доповнення

Минулого року двоє чоловіків вчинили самогубство, вистрибнувши з вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19.



Нагадаємо, у Київській міській клінічній лікарні № 1 у Дарницькому районі, в кімнаті сестри-хазяйки реанімаційного відділення, сталося загоряння чистої постільної білизни та іншого господарчого приладдя. Постраждалих в наслідок пожежі немає.