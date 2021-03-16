У Києві жінка вистрибнула з вікна лікарні для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З шостого поверху вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, вистрибнула жінка. Вона загинула на місці. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.
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На запитання чи жінка вистрибнула з шостого поверху міської клінічної лікарні № 4, в пресслужбі відповіли: “Так, о 7 ранку жінка вистрибнула з вікна лікарні. Вона померла”.
Також в поліції додали, що жінка була пацієнткою лікарні.
Доповнення
Минулого року двоє чоловіків вчинили самогубство, вистрибнувши з вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19.
Нагадаємо, у Київській міській клінічній лікарні № 1 у Дарницькому районі, в кімнаті сестри-хазяйки реанімаційного відділення, сталося загоряння чистої постільної білизни та іншого господарчого приладдя. Постраждалих в наслідок пожежі немає.