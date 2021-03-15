У Києві сталась пожежа у реанімаційному відділенні COVID-лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Київській міській клінічній лікарні №1 у Дарницькому районі, в кімнаті сестри-хазяйки реанімаційного відділення, сталося загоряння чистої постільної білизни та іншого господарчого приладдя. Постраждалих в наслідок пожежі немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу головного управління ДСНС України у Києві.
Так, 15 березня о 14:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі на Харківському шосе, 121, в лікарні виникла пожежа.
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“На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що на 3-поверсі 3-поверхової будівлі лікарні, в кімнаті сестри-хазяйки реанімаційного відділення, сталося загоряння чистої постільної білизни та іншого господарчого приладдя на площі 15 кв. м. Рятувальники, не гаючи часу приступили до гасіння пожежі”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що займання о 15:11 вогнеборці локалізували, а о 15:21 — ліквідували.
“Пожежа супроводжувалася сильним задимленням, але через те, що стан хворих не дозволяв їх евакуйовувати з приміщень інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень, в цей час, разом із хворими, в кожній палаті перебували по одному рятувальнику та медичному працівнику”, — інформує ДСНС.
Зазначається, що хворих на COVID-19 в приміщеннях, де виникла пожежа не було.
“Причина займання встановлюється правоохоронними органами. Жертв та постраждалих в наслідок пожежі немає”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Київській міській клінічній лікарні № 1 вакцинувався від COVID-19 очільник Національної служби здоров’я України Андрій Віленський.
Нагадаємо, у Шепетівській районній лікарні, Хмельницька область, спалахнула пожежа. Рятувальники спільно з персоналом евакуювали з приміщень двоповерхової будівлі 7 хворих та 16 працівників медзакладу.