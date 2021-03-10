Лікарня загорілась у Хмельницькій області: евакуювали 7 хворих та 16 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Шепетівській районній лікарні, Хмельницька область, спалахнула пожежа. Рятувальники спільно з персоналом евакуювали з приміщень двоповерхової будівлі 7 хворих та 16 працівників медзакладу, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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“10 березня о 15:00 ... надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на покрівлі хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні. Повідомивши про загоряння, працівники лікувального закладу одразу приступили до евакуації хворих”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
На момент прибуття перших пожежних розрахунків горіло 20 кв.м покрівлі. Рятувальники спільно з персоналом евакуювали з приміщень двоповерхової будівлі 7 хворих та 16 працівників медзакладу та за допомогою автодрабини подали стволи на гасіння покрівлі.
“Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Завдяки оперативності та злагодженим діям ДСНС-ників загоряння вдалося швидко ліквідувати та запобігти подальшому розповсюдженню полум’я приміщеннями лікарні. Локалізація пожежі відбулася о 15:18, а її остаточна ліквідація — о 16:15”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
“... вдалося локалізувати пожежу продовж 18 хвилин. Завдяки цьому вдалось уникнути шкоди здоров’я для пацієнтів та персоналу лікарні, а також не допущено розповсюдження вогню на приміщення. Дякуємо всім відомствам та службам, які вчасно зреагували. Будуть оцінені збитки. Найближчим часом буде відновлена робота відділення. Потреби для переведення хворих нема, лікування пацієнтів забезпечено наявним ресурсом”, — сказав перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Тюрін.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці.
Нагадаємо
27 лютого у місті Чернівці на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі міської клінічної лікарні № 1 попередньо стався спалах кисневої труби з подальшим загоранням. У результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. За фактом пожежі із загиблим в лікарні в Чернівцях відкрито кримінальне провадження - розслідують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.