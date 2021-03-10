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Больница загорелась в Хмельницкой области: эвакуировали 7 больных и 16 медиков

Больница загорелась в Хмельницкой области: эвакуировали 7 больных и 16 медиков

Киев  •  УНН

 • 13980 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Шепетовской районной больнице, Хмельницкая область, вспыхнул пожар. Спасатели совместно с персоналом эвакуировали из помещений двухэтажного здания 7 больных и 16 работников медучреждения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Цитата

"10 марта в 15:00 ... поступило сообщение о пожаре, возникшем на кровле хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы. Сообщив о возгорании, работники лечебного учреждения сразу приступили к эвакуации больных", - говорится в сообщении.

Детали

На момент прибытия первых пожарных расчетов горело 20 кв.м кровли. Спасатели совместно с персоналом эвакуировали из помещений двухэтажного здания 7 больных и 16 работников медучреждения и с помощью автолестницы подали стволы на тушение кровли.

"Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Благодаря оперативности и слаженным действиям работников ГСЧС возгорания удалось быстро ликвидировать и предотвратить дальнейшее распространение пламени помещений больницы. Локализация пожара произошла в 15:18, а ее окончательная ликвидация - в 16:15", - говорится в сообщении.

Добавим

"... удалось локализовать пожар в течение 18 минут. Благодаря этому удалось избежать ущерба для здоровья пациентов и персонала больницы, а также не допущено распространение огня на помещение. Спасибо всем ведомствам и службам, которые вовремя среагировали. Будут оценены убытки. В ближайшее время будет возобновлена работа отделения. Необходимости для перевода больных нету, лечение пациентов обеспечено имеющимся ресурсом", - сказал первый заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Тюрин.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.

Напомним

27 февраля в городе Черновцы на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. По факту пожара с погибшим в больнице в Черновцах открыто уголовное производство - расследуют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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