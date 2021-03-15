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В Киеве произошел пожар в реанимационном отделении COVID-больницы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киевской городской клинической больнице №1 в Дарницком районе, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, произошло возгорание чистого постельного белья и хозяйственного принадлежности. Пострадавших в результате пожара нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Так, 15 марта в 14:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в Дарницком районе на Харьковском шоссе, 121, в больнице возник пожар.

Цитата

"На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что на 3-этаже 3-этажного здания больницы, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, произошло возгорание чистого постельного белья и хозяйственного принадлежности на площади 15 кв. м. Спасатели, не теряя времени приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что возгорание в 15:11 пожарные локализовали, а в 15:21 - ликвидировали.

"Пожар сопровождался сильным задымлением, но потому, что состояние больных не позволяло их эвакуировать из помещений интенсивной терапии, во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений, в это время, вместе с больными, в каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику", - информирует ГСЧС.

Отмечается, что больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар не было.

"Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами. Жертв и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Киевской городской клинической больнице № 1 вакцинировался от COVID-19 глава Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.

Напомним, в Шепетовской районной больнице, Хмельницкая область, вспыхнул пожар. Спасатели совместно с персоналом эвакуировали из помещений двухэтажного здания 7 больных и 16 работников медучреждения.

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