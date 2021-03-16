В Киеве женщина выпрыгнула из окна больницы для больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С шестого этажа окна Киевской больницы № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпрыгнула женщина. Она погибла на месте. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
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На вопрос выпрыгнула ли женщина с шестого этажа городской клинической больницы № 4, в пресс-службе ответили: “Да, в 7 утра женщина выпрыгнула из окна больницы. Она умерла”.
Также в полиции добавили, что женщина была пациенткой больницы.
Дополнение
В прошлом году двое мужчин совершили самоубийство, выпрыгнув из окна Киевской больницы № 4, одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19.
Напомним, в Киевской городской клинической больницы № 1 в Дарницком районе, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, произошло возгорание чистого постельного белья и хозяйственных принадлежностей. Пострадавших в результате пожара нету.