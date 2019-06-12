У Києві замінували суд
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування Шевченківського районного суду Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook прес-служби суду.
"У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення суду наразі у Шевченківському районному суді м.Києва проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - повідомили у прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Надійшло повідомлення про мінування КСУ
Нагадаємо, у Львові перевіряли інформацію про закладення вибухового пристрою в одному з торгових центрів.
Також до поліції надійшли повідомлення про закладення вибухівки у приміщенні кількох навчальних закладів Житомира.