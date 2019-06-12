В Киеве заминировали суд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Правоохранители проверяют сообщение о заминировании Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook пресс-службы суда.
"В связи с сообщением о заминировании здания суда пока в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе.
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Напомним, во Львове проверяли информацию о закладке взрывного устройства в одном из торговых центров.
Также в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений Житомира.