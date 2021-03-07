У Києві за добу COVID-19 виявили у 432 осіб, 14 людей померли - Кличко

Цитата

"632 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 14 осіб. Всього за період пандемії в місті 2 767 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 142 030", - повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли 240 жінок, 165 чоловіків, 13 дівчаток у віці від 1 року до 17 років і 14 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

У лікарні столиці госпіталізували 50 пацієнтів. Одужали минулої доби 41 особа. Всього коронавірус подолали 96 328 киян.

"Найбільше випадків захворювання виявили в в районах: Дарницькому - 93, Деснянському - 84 і Оболонському - 69", - зазначив Кличко.

Додамо

7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 07 березня 2021 року.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.