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В Україні вже 1,4 млн випадків COVID-19, за добу - 7 167

В Україні вже 1,4 млн випадків COVID-19, за добу - 7 167

Київ • УНН

 • 21713 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже понад 1,401 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 6 березня, - понад 7 тисяч, що менше уже другу добу. Кількість госпіталізованих за добу - понад 3,9 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

Цитата

“7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 07 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники”, — написав Максим Степанов.

Також за минулу добу

госпіталізовано — 3 956 осіб;
летальних випадків — 103;
одужало — 2 147 осіб;
здійснено тестувань за добу — 46 304 (зокрема методом ПЛР — 24 868, методом ІФА — 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 17 509).

За весь час пандемії в Україні

захворіло — 1 401 228 осіб;
одужало — 1 196 520 осіб;
летальних випадків — 27 022;
проведено ПЛР-тестувань — 7 126 226.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 432 випадки;
Вінницька область — 587 випадків;
Волинська область — 129 випадків;
Дніпропетровська область — 362 випадки;
Донецька область — 217 випадків;
Житомирська область — 747 випадків;
Закарпатська область — 503 випадки;
Запорізька область — 82 випадки;
Івано-Франківська область — 543 випадки;
Київська область — 366 випадків;
Кіровоградська область — 46 випадків;
Луганська область — 18 випадків;
Львівська область — 601 випадок;
Миколаївська область — 184 випадки;
Одеська область — 356 випадків;
Полтавська область — 120 випадків;
Рівненська область — 89 випадків;
Сумська область — 127 випадків;
Тернопільська область — 256 випадків;
Харківська область — 362 випадки;
Херсонська область — 35 випадків;
Хмельницька область — 361 випадок;
Черкаська область — 94 випадки;
Чернівецька область — 441 випадок;
Чернігівська область — 109 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

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