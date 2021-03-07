В Україні вже 1,4 млн випадків COVID-19, за добу - 7 167

КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже понад 1,401 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 6 березня, - понад 7 тисяч, що менше уже другу добу. Кількість госпіталізованих за добу - понад 3,9 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.