В Украине уже 1,4 млн случаев COVID-19, за сутки - 7167

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже более 1,401 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 марта, - более 7 000, что меньше уже вторые сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,9 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.