В Украине уже 1,4 млн случаев COVID-19, за сутки - 7167
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже более 1,401 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 марта, - более 7 000, что меньше уже вторые сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,9 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
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“7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 07 марта 2021 года. В частности, заболели 466 детей и 172 медработники ”, - написал Максим Степанов.
Также за минувшие сутки
госпитализированы — 3956 человек;
летальных случаев — 103;
выздоровели — 2147 человек;
осуществлено тестирований за сутки — 46 304 (в том числе методом ПЦР — 24868, методом ИФА — 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17509).
За все время пандемии в Украине
заболело — 1401228 человек;
выздоровели — 1196520 человек;
летальных исходов — 27 022;
проведения ПЦР-тестов — 7126226.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев — 432 случая;
Винницкая область — 587 случаев;
Волынская область — 129 случаев;
Днепропетровская область — 362 случая;
Донецкая область — 217 случаев;
Житомирская область — 747 случаев;
Закарпатская область — 503 случая;
Запорожская область — 82 случая;
Ивано-Франковская область — 543 случая;
Киевская область — 366 случаев;
Кировоградская область — 46 случаев;
Луганская область — 18 случаев;
Львовская область — 601 случай;
Николаевская область — 184 случая;
Одесская область — 356 случаев;
Полтавская область — 120 случаев;
Ровенская область — 89 случаев;
Сумская область — 127 случаев;
Тернопольская область — 256 случаев;
Харьковская область — 362 случая;
Херсонская область — 35 случаев;
Хмельницкая область — 361 случай;
Черкасская область — 94 случая;
Черновицкая область — 441 случай;
Черниговская область — 109 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
дополнение
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.