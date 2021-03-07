В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили в 432 человек, 14 людей умерли - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 432 новых больных COVID-19, умерли 14 человек, 41 человек выздоровел, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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"632 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в городе 2 767 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 142 030", - сообщил Кличко.
Детали
Заболели 240 женщин, 165 мужчин, 13 девочек в возрасте от 1 года до 17 лет и 14 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 50 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 41 человек. Всего коронавирус преодолели 96 328 киевлян.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком - 93, Деснянском - 84 и Оболонском - 69", - отметил Кличко.
Добавим
7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 марта 2021 года.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.