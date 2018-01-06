У Києві водій на переході насмерть збив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Києві на Новообухівській трасі, біля санаторію "Жовтень", авто збило жінку на пішохідному переході, передає УНН із посиланням на повідомлення спільноти dtp.kiev.ua.
"За попередньою інформацією, наїзд на пішохода скоїв водій автомобіля #Ford #Transit близько 7:00 ранку. В результаті удару у машини пошкоджено передню частину", - йдеться у повідомленні.
За даними спільноти, від отриманих численних травм жінка-пішохід померла до приїзду швидкої допомоги. На вигляд їй 40-45 років.
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"Загибла переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Від місця удару до місця, де лежало тіло близько 100 метрів. Можливо, автомобіль "протягнув" жінку під колесами або її відкинуло від удару", - йдеться у повідомленні.
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На місці працювали швидка допомога, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.