На Буковині до 4 років засуджено офіцера, який у ДТП вбив двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Апеляційний суд Чернівецької області залишив без змін вирок офіцеру ЗСУ і засудив його до 4 років позбавлення волі за скоєння ДТП, в якому загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Західного регіону, передає УНН.
“Апеляційний суд Чернівецької області залишив без змін вирок 2 листопада 2017 року Глибоцького районного суду Чернівецької області, який визнав винним командира взводу однієї з військових частин у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами 2 роки.
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Доведено, що навесні 2017 року старший лейтенант, керуючи особистим автомобілем, не врахував дорожньої обстановки, неправильно застосував прийоми керування автомобілем і безпідставно змінив напрямок руху вліво, виїхавши на зустрічну смугу руху.Цим самим військовослужбовець допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки “ВАЗ-2109”.
У результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці пригоди, а ще один пасажир отримав тілесні ушкодження.