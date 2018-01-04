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На Буковине до 4 лет осужден офицер, который в ДТП убил двух человек

Киев • УНН

 • 7691 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Апелляционный суд Черновицкой области оставил без изменений приговор офицеру ВСУ и приговорил его к 4 годам лишения свободы за совершение ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона, передает УНН.

На Буковине до 4 лет осужден офицер, который в ДТП убил двух человек

"Апелляционный суд Черновицкой области оставил без изменений приговор 2 ноября 2017 Голубицкого районного суда Черновицкой области, который признал виновным командира взвода одной из воинских частей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права управлять транспортными средствами 2 года.

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Доказано, что весной 2017 старший лейтенант, управляя личным автомобилем, не учел дорожной обстановки, неправильно применил приемы управления автомобилем и безосновательно изменил направление движения влево, выехав на встречную полосу движения. Этим самым военнослужащий допустил столкновение со встречным автомобилем марки "ВАЗ-2109" .

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия, а еще один пассажир получил телесные повреждения.

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