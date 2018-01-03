Водій на Донеччині скоїв наїзд на пішохода і втік
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 січня. УНН. У Костянтинівці, на Донеччині, водій скоїв наїзд на пішохода і втік. ДТП трапилась вчора ввечері. Чоловік 1983 року народження з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості був госпіталізований до медичного закладу. Про це повідомляють у прес-службі поліції Донецької області, передає УНН.
“Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та пішохода трапилася вчора, 2 січня, на вулиці Бахмутській. Поліцейські протягом години встановили місцезнаходження автівки з явними ознаками пошкоджень, характерними для ДТП. Власник, який керував машиною під час наїзду, заховав ВАЗ у себе на подвір’ї.
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43-річний мешканець Костянтинівки пояснив поліцейським, що перебував у стані шоку після ДТП, саме це і послужило приводом для того, аби покинути місце аварії”, — зазначили у відомстві.
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Даний факт попередньо кваліфіковано за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Триває слідство.