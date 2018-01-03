Маршрутка на Львівщині збила насмерть пішохода
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні, на Львівщині, у місті Золочів, на вул. Львівській трапилась ДТП за участі маршрутки. Водій маршрутки наїхав на 49-річного пішохода. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
ДТП трапилась приблизно о 6:50. Як встановили поліцейські, водій маршрутного таксі “І-ВАН”, 34-річний житель Золочева, скоїв наїзд на пішохода, 49-річного місцевого мешканця.
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Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
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Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.