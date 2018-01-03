Маршрутка во Львовской области сбила насмерть пешехода

ДТП произошло примерно в 6:50. Как установили полицейские, водитель маршрутного такси "І-ВАН", 34-летний житель Золочева, совершил наезд на пешехода, 49-летнего местного жителя.

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От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.