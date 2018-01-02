На Львівщині в ДТП із фурою постраждало семеро людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 січня. УНН. На Львівщині внаслідок зіткнення фури та легковика постраждало семеро людей. Про це поінформували в департаменті цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.
Так, 1 січня о 09.26 у м. Стрий на вул. Об’їзна водій фури Volvo, 1994 року народження, житель с. Заріччя, Закарпатської області здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Transporter під керуванням водія, 1992 року народження, жителя м. Борислав.
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Внаслідок ДТП водій Volkswagen Transporter і шість пасажирів мікроавтобуса отримали травми середнього ступені важкості і госпіталізовані в Стрийську ЦРЛ, а саме:
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- 1997 року народження, житель м. Борислав;
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- 1995 року народження, житель м. Борислав;
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- 1980 року народження, житель м. Львова;
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- 2001 року народження, жителька с. Уличне Дрогобицького району (дитина);
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- 1974 року народження, житель м. Городок Львівської області;
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- 1993 року народження, житель м. Львова.
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Водій автомобіля Volvo і один пасажир після обстеження і надання медичної допомоги були відпущені на амбулаторне лікування.
Причини події з’ясовуються.