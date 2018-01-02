Жінку з дворічною дитиною збило авто на Хмельниччині, водія затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Жінку з дворічною дитиною у перший день нового року у Шепетівці Хмельницької області збив автомобіль, за кермом якого був 36-річний чоловік. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її доньку у тяжкому стані госпіталізували до районної лікарні. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Хмельницькій області.
"Це було 1 січня близько 16:25 по вулиці Судилківській в Шепетівці. 36-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів. 21-річну жительку села Серединці та її 2-річну дитину, яка перебувала в дитячому візку", - повідомили у прес-службі.
"Жінка від отриманих одразу загинула на місці події, а дитину із закритою черепно-мозковою травмою, переломом тім'яної кістки та забоями головного мозку важкого ступеня було госпіталізовано до Шепетівської центральної районної лікарні", - додали у відомстві.
При цьому речниця обласного управління поліції Інна Глега у коментарі УНН уточнила, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження.
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення безпеки дорожнього руху) ККУ", - вказала вона.
З її слів, водія затримали.
"Він втік з місця події. Оголосили план "Перехоплення". Його розшукували. Пізно ввечері його затримали... Ми відібрали у нього кров на стан алкогольно-наркотичного сп’яніння, але результатів ще немає", - зазначила І.Глега.
Нагадаємо, масштабна ДТП сталася у центрі Києва, пошкоджено 4 авто, розтрощена зупинка.