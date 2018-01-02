Жінку з дворічною дитиною збило авто на Хмельниччині, водія затримали

КИЇВ. 2 січня. УНН. Жінку з дворічною дитиною у перший день нового року у Шепетівці Хмельницької області збив автомобіль, за кермом якого був 36-річний чоловік. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її доньку у тяжкому стані госпіталізували до районної лікарні. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Хмельницькій області.