Масштабна ДТП у центрі Києва: пошкоджено 4 авто, розтрощена зупинка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У центрі Києва на вулиці Льва Толстого сталася масштабна дорожня транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів, передає кореспондент УНН.
“Молода людина, без прав на керування, тобто позбавлений їх 23 дня назад за п’янку, їхав на авто KIA Sorento зі сторони Льва Толстого по вулиці Велика Васильківська. Зробив маневр і вдарив машину Acura”, — повідомили у патрульній поліції.
За його словами, удар спровокував зіткнення з автомобілями Hyundai та Volkswagen, останній зніс два дерева та зупинку.
У поліції зазначили, що постраждав лише водій автомобіля KIA Sorento, його госпіталізували. Від проходження тесту на вміст алкоголь при свідках і на відеокамеру водій відмовився.
Продовжуються слідчі дії.
Як повідомляв УНН, у столиці на перетині вулиць Короленківської і Івана Федорова зіткнулися легкові автомобілі Nissan та Chevrolet.