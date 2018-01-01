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У Києві зіткнулись два авто: троє людей постраждали

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У столиці на перетині вулиць Короленківської і Івана Федорова зіткнулися легкові автомобілі Nissan та Chevrolet. Внаслідок аварії постраждали 3 людини, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

У Києві зіткнулись два авто: троє людей постраждали

“Серйозне ДТП з постраждалими в Києві на перетині вул. Короленківською і І. Федорова. Зіткнулися Nissan і Chevrolet. Водій Nissan, рухаючись по вул. Короленківською, вирішив повернути ліворуч і не надав пріоритет в русі Chevrolet, який рухався прямо по вул. І. Федорова”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що від удару Chevrolet відкинуло на тротуар, а Nissan розвернуло посередині дороги — автомобілі отримали істотні механічні пошкодження.

Також повідомляється, що внаслідок ДТП постраждали 3 людини.

Наразі на місці працюють 2 бригади швидкої допомоги та патрульна поліція.

Як повідомляв УНН, у Києві авто збило п’яного пішохода-порушника.

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