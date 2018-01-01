У Києві зіткнулись два авто: троє людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У столиці на перетині вулиць Короленківської і Івана Федорова зіткнулися легкові автомобілі Nissan та Chevrolet. Внаслідок аварії постраждали 3 людини, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Серйозне ДТП з постраждалими в Києві на перетині вул. Короленківською і І. Федорова. Зіткнулися Nissan і Chevrolet. Водій Nissan, рухаючись по вул. Короленківською, вирішив повернути ліворуч і не надав пріоритет в русі Chevrolet, який рухався прямо по вул. І. Федорова”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що від удару Chevrolet відкинуло на тротуар, а Nissan розвернуло посередині дороги — автомобілі отримали істотні механічні пошкодження.
Також повідомляється, що внаслідок ДТП постраждали 3 людини.
Наразі на місці працюють 2 бригади швидкої допомоги та патрульна поліція.
Як повідомляв УНН, у Києві авто збило п’яного пішохода-порушника.