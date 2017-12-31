У Києві авто збило п'яного пішохода-порушника
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У столиці на бульварі Дружби Народів водій автомобіля збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав дорогу в непередбаченому для цього місці, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“П’яне ДТП з постраждалими в Києві на бульварі Дружби Народів. Водій автомобіля Mitsubishi збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав 8 смуг в непередбаченому місці”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок удару чоловік отримав багато травм, в терміновому порядку його госпіталізували.
“Водій абсолютно тверезий і не порушував ПДР”, — додає спільнота.
Наразі на місці аварії працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, на Львівщин перекинувся мікроавтобус, постраждав водій та 7 пасажирів.