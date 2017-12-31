В Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода-нарушителя

“Пьяное ДТП с пострадавшими в Киеве на бульваре Дружбы Народов. Водитель автомобиля Mitsubishi сбил пьяного пешехода-нарушителя, который перебегал 8 полос в непредусмотренном месте”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате удара мужчина получил много травм, в срочном порядке его госпитализировали.

“Водитель абсолютно трезвый и не нарушал ПДД”, — добавляет сообщество.

Сейчас на месте аварии работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, во Львовской области перевернулся микроавтобус, пострадали водитель и 7 пассажиров.