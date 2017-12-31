Мікроавтобус перекинувся на Львівщині: пострадав водій та 7 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. На Львівщині перекинувся пасажирський мікроавтобус. Внаслідок ДТП були травмовані водій транспортного засобу та семеро його пасажирів, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.
У прес-службі відзначили, що у Жовківське відділення поліції 31 грудня о 2.25 надійшла інформація про те, що на об’їзній дорозі неподалік села Воля-Висоцька сталася автопригода з потерпілими.
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Як попередньо встановили працівники поліції, водій автомобіля “Мерседес Спринтер”, 35-річний житель міста Тернопіль, не впорався із керуванням, унаслідок чого мікроавтобус перекинувся. Тілесні ушкодження отримали водій та семеро його пасажирів — мешканці Волинської, Тернопільської, Сумської та Хмельницької областей.
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Вони були доставлені до лікарень у Жовкві та Львові. Наразі встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.