У Харкові сталася ДТП з трьома загиблими
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Харкові на окружній дорозі сталася ДТП, в результаті троє людей загинули, ще двоє доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає УНН.
Так, 30 грудня близько 1:30 на окружній дорозі Харків-Довжанський зіткнулися автомобілі BMW та ВАЗ. Водій та пасажир BMW доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 53-річний водій та два пасажири ВАЗ від отриманих ушкоджень загинули на місці.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Зараз встановлюють особу пасажира BMW та одного з загиблих пасажирів ВАЗ, а також усі обставини ДТП.
Нагадаємо, вчора у столиці поблизу станції метро “Академмістечко” зіткнулися два легкові автомобілі і евакуатор.