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У Києві сталась масштабна ДТП за участі двох авто і евакуатора

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У столиці поблизу станції метро “Академмістечко” зіткнулися два легкові автомобілі і евакуатор. Внаслідок удару водій одного з легковиків не впорався з керуванням і врізався в зупинку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.

У Києві сталась масштабна ДТП за участі двох авто і евакуатора

“ДТП з постраждалими в Києві, біля м. Академмістечко. Авто вилетіло на зупинку громадського транспорту”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що перед цим відбулося зіткнення легкових автомобілів Chevrolet, Hyundai Tucson і евакуатора. Внаслідок удару водій Hyundai не впорався з керуванням і автомобіль врізався в зупинку.

“Одній жінці стало погано”, — додає спільнота.

Наразі на місці працюють патрульна поліція і швидка допомога.

Як повідомляв УНН, в Україні за рік у ДТП загинули понад 3 тисячі осіб.

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