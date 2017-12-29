У Києві сталась масштабна ДТП за участі двох авто і евакуатора
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У столиці поблизу станції метро “Академмістечко” зіткнулися два легкові автомобілі і евакуатор. Внаслідок удару водій одного з легковиків не впорався з керуванням і врізався в зупинку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
“ДТП з постраждалими в Києві, біля м. Академмістечко. Авто вилетіло на зупинку громадського транспорту”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що перед цим відбулося зіткнення легкових автомобілів Chevrolet, Hyundai Tucson і евакуатора. Внаслідок удару водій Hyundai не впорався з керуванням і автомобіль врізався в зупинку.
“Одній жінці стало погано”, — додає спільнота.
Наразі на місці працюють патрульна поліція і швидка допомога.
Як повідомляв УНН, в Україні за рік у ДТП загинули понад 3 тисячі осіб.