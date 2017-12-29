В Україні за рік у ДТП загинули більше 3 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. З початку 2017 року і до кінця листопада в ДТП в Україні загинули 3058 осіб. Про повідомляє Національна поліція України у відповідь на запит УНН.
"Інформуємо, що, відповідно до облікових даних Інформаційного порталу Національної поліції України, протягом 11 місяців 2017 року на території України зафіксовано 146 487 ДТП, з яких 24 626 ДТП – з постраждалими, у яких загинуло 3058 осіб та 31 514 травмовано", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Хмельницькій області до семи з половиною років позбавлення волі засудили громадянина Молдови, з вини якого у ДТП загинули четверо і отримали тілесні ушкодження 13 людей.
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