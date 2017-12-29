У Києві сталася масштабна потрійна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У столиці на проспекті Паладіна сталася потрійна ДТП за участі трьох автомобілів, передає УНН з посланням на “Київ Оперативний”.
“На Палладіна, перед поворотом на Наумова, у бік Академмістечка сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди. Всі троє рухалися окремо, у попутньому напрямку”, — йдеться в повідомленні.
Спочатку водій Citroen в‘їхав у розподільчий відбійник, внаслідок чого його відкинуло в інший відбійник. Після цього він викликав поліцейських та стояв очікуючи їх. Але через декілька хвилин у той самий розподільчий відбійник розбився автомобіль Volkswagen — його також відкидає у правий відбійник. А ще через 30 секунд в той самий відбійник врізався водій BMW — авто відкинуло в уже “лежачий на боку” Volkswagen.
“Останньому водію не пощастило більше за всіх, він отримав травми і був госпіталізований”, — зазначено в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві бетономішалка насмерть переїхала жінку-пішохода.