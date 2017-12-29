У Києві бетономішалка насмерть переїхала жінку-пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У столиці на вулиці сім’ї Сосніних бетономішалка насмерть переїхала жінку-пішохода. Про це повідомляє УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Смертельна ДТП в Києві. Борщагівка, вул. Сім’ї Сосніних, 15б. Бетономішалка на смерть переїхала жінку-пішохода”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що недавно в Києві бетономішалка врізалася в автомобіль посольства Франції.
Як повідомляв УНН, вчора ввечері в Святошинському районі столиці сталася масова ДТП за участі палаючого таксі, вантажівки та ще кількох легковиків.