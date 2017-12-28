У Києві палаюче таксі на швидкості влетіло в іномарку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні ввечері в Святошинському районі столиці сталася масова ДТП за участі палаючого таксі, вантажівки та ще кількох легковиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Палаюча Фабія врізалася в Опель, який також загорівся. Вантажівка пройшлась по боці Лексуса та врізалася в стовп, зачепивши Деу”, — зазначається у повідомленні.
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На місце прибули рятувальники та служба порятунку. Дякуючи свідкам, вдалося швидко погасити полум’я декількома вогнегасниками.
Нагадаємо, що Шуфрич-молодший отримав рік умовно за ДТП.