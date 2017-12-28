В Киеве горящее такси на скорости влетело в иномарку

"Горящая Фабия врезалась в Opel, который также загорелся. Грузовик прошелся по стороне Лексуса и врезался в столб, задев Дэу", - отмечается в сообщении.

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На место прибыли спасатели и служба спасения. Благодаря свидетелям удалось быстро погасить пламя несколькими огнетушителями.

Напомним, что Шуфрич-младший получил год условно за ДТП.