Шуфрич-молодший отримав рік умовно за ДТП - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сина народного депутата Нестора Шуфрича, який 26 серпня здійснив наїзд на пішохода в Києві, засудили до одного року умовного покарання. Про це повідомив адвокат потерпілого В'ячеслав Лисенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Вердикт суду: визнати Шуфрича винним у вчиненні правопорушення, призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік", - зазначив адвокат.
Між сторонами було укладено мирову угоду, в результаті якої потерпілому виплатили моральну і матеріальну шкоду в розмірі одного мільйона гривень.
Нагадаємо, 26 серпня увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом цієї автоаварії.