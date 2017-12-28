У Києві на пішохідному переході збили пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві на бульварі Гавела на смерть збили жінку на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомляє УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Водій автомобіля Fiat на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, яка переходила дорогу. На жаль, від отриманих травм вона загинула миттєво. На місці працює патрульна поліція”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це була пенсіонерка 1937 року народження.
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Через ДТП бульвар повністю перекрили у напрямку Відрадного.
Зазначаємо, що 27 грудня позашляховик збив чоловіка на пішохідному переході.