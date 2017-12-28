В Киеве на пешеходном переходе сбили пенсионерку

"Водитель автомобиля Fiat на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила дорогу. К сожалению, от полученных травм она погибла мгновенно. На месте работает патрульная полиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это была пенсионерка 1937 года рождения.

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Из-за ДТП бульвар полностью перекрыли в направлении Отрадного.

Отмечаем, что 27 декабря внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе.