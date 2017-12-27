Смертельна ДТП у Києві: позашляховик збив чоловіка на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Києві водій позашляховика Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході, передає УНН із посиланням на повідомлення спільноти dtp.kiev.ua.
"Водій позашляховика #Land Rover ... збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм пішохід помер миттєво. На місці працюють слідчо-оперативна група, патрульна поліція і швидка допомога", - йдеться у повідомленні.
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У дописі спільноти зазначено, що ДТП сталось на вулиці Васильківській.
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