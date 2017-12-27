Пасажирський автобус потрапив у ДТП на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. У середу в Кіровоградському районі транспортний засіб "Рута", що здійснював пасажирські перевезення в напрямку Кропивницький-Сасівка, потрапив в ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в області.
“27.12 о 9:30 на автодорозі “Олександрія-Миколаїв” водій автомобіля “Volkswagen” допустив зіткнення з автомобілем “Рута”. В результаті пригоди обидва водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження, також травмувався пасажир авто Volkswagen, — повідомили в поліції.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.286. Обставини ДТП з’ясовують слідчі.
Як повідомляв УНН, у Києві автомобіль Skoda в’їхав МАФ, в результаті чого 3-річна дівчинка отримала численні травми і була госпіталізована.