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Пасажирський автобус потрапив у ДТП на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. У середу в Кіровоградському районі транспортний засіб "Рута", що здійснював пасажирські перевезення в напрямку Кропивницький-Сасівка, потрапив в ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в області.

Пасажирський автобус потрапив у ДТП на Кіровоградщині

“27.12 о 9:30 на автодорозі “Олександрія-Миколаїв” водій автомобіля “Volkswagen” допустив зіткнення з автомобілем “Рута”. В результаті пригоди обидва водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження, також травмувався пасажир авто Volkswagen, — повідомили в поліції.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.286. Обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Як повідомляв УНН, у Києві автомобіль Skoda в’їхав МАФ, в результаті чого 3-річна дівчинка отримала численні травми і була госпіталізована.

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