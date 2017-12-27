У Києві автомобіль в'їхав у МАФ, постраждала трирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Києві автомобіль “Skoda” в’їхав МАФ, в результаті чого 3-річна дівчинка отримала численні травми і госпіталізована, передає кореспондент УНН.
ДТП з постраждалими сталася на вулиці Кустанайська. Автомобіль “Skoda” злетів з дороги та врізавя у МАФ. Як повідомили свідки події, внаслідок ДТП постраждала трирічна дитина, яку було госпіталзовано. Також за даними свідків, у водія були ознаки алкогольного сп'яніння.
Наразі коментарів у поліції отримати не вдалося, на місці працює оперативна група.
Як повідомляв УНН, маршрутка врізалась у поліцейське авто в Києві.