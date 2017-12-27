Маршрутка врізалась у поліцейське авто в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У столиці на вулиці Братиславська марштутний автобус врізався у автомобіль патрульної поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс dtp.kiev.ua.
“ДТП в Києві за участю патрульної поліції на вулиці Братиславська. Попередньо, водій маршрутного автобуса невдало виїхав з зупинки і врізався в Toyota Prius”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок удару поліцейський автомобіль виїхав на трамвайні колії.
Наразі інформації про постраждалих немає.
На місці інциденту очікується патрульна поліція.
Як повідомляв УНН, у Києві бетономішалка врізалась у авто французького посольства.